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        Haberler Televizyon Cumanın değişmeyen galibi: 'Kızılcık Şerbeti' - Magazin haberleri

        Cumanın değişmeyen galibi: 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde birinciliğini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:31
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini korudu.

        'Kızılcık Şerbeti' AB grubunda 11.91 izlenme oranı, 34.90 izlenme payı, ABC1’de 11.76 izlenme oranı ve 29.26 izlenme payı, Total grubunda ise 8.60 izlenme oranı, 22.15 izlenme payı alarak yine tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyaya her hafta damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık sekiz saat X’in TT listesinin zirvesinde yer aldı. Dizinin büyük beğeni toplayan bölümüne Kıvılcım ve Ömer’in sürpriz nikâhı damga vurdu.

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        KIVILCIM İLE ÖMER EVLENDİ

        Yayınlanan bölümde neler oldu?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; büyük bir aşkla birbirine bağlı olan Kıvılcım ve Ömer yeniden nikah masasına oturdu. Kıvılcım, kızlarının yardımıyla Ömer’e sürpriz bir nikah töreni hazırladı. İki aşığın mutluluk dolu anları büyük beğeniyle izlendi. Alev’den gerçeği öğrenen Ömer, Abdullah’la yüzleşti. Alev’le ilişkisini onaylamadığını söyleyen Ömer’e, Abdullah çok yakında Pembe ile boşanacağını açıkladı. Bu sırada Alev, Pembe’nin kendisini takip ettirdiğini öğrenerek soluğu Fatih’in karşısında aldı. Abdullah’ın değişen tavırlarıyla bu kararı alan Pembe, Fatih’in öğrenmesiyle geri adım attı. Öte yandan Nursema’yı görücü usulüyle evlendirmek isteyen Pembe, Rüzgar’ın kızından hoşlandığını fark edince bu kararını gerçekleştirmek için harekete geçti.

        Doğa, Sönmez’in kendisiyle tanıştırmak istediği kişinin Giray olduğunu bilmeden bu durumu engellemek istedi. Fakat karşısında Giray’ı bulan Doğa büyük bir sürpriz yaşadı. Fatih’in, Görkem’e hediye aldığı pahalı çanta Nilay’ın gözünden kaçmadı. Bu durumu Pembe’ye yetiştiren Nilay, Pembe ve Görkem’i karşı karşıya getirdi. Bölümün final sahnesinde ise Doğa’nın, Giray’la aşk yaşadığını öğrenmesiyle huzursuz olan Fatih, Doğa’nın okuluna gitti. Okulun önünde Doğa ve Giray’ın ykınlaşmasına şahit olan Fatih şoke oldu.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünden ilk tanıtım izleyenlerle buluştu. Ömer’in, Fatih’e boşanması için tavsiye verdiği tanıtımda bunu duyan Görkem, Ömer’in intikam almak istediğini düşünüyor. Televizyon programı kapatma cezası alan Kıvılcım’a Ömer şirkette yeni bir iş teklifinde bulunuyor fakat Ömer’in bu teklifi Abdullah tarafından hoş karşılanmıyor. Nilay’ın, Giray’ı eve davet etmesiyle gerilen Fatih karşısında Görkem’i buluyor. Giray ile yeni bir aşka yelken açan Doğa, Fatih’in tepkisiyle karşılaşıyor. Heyecan dolu tanıtımda Doğa’nın Fatih’e attığı tokat yeni bölüme dair merakı arttırıyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nin 62'nci bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

        'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti

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