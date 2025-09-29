Cumalıkızık nerede? hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Cumalıkızık hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'dır. Cumalıkızık, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi bir köydür ve günümüzde mahalle statüsündedir. Uludağ'ın kuzey yamaçlarına kurulmuş olan bu yerleşim, "Kızık" köyleri arasında mimari dokusunu koruyabilmiş tek örnek olarak öne çıkar. 2014 yılında Bursa'nın diğer tarihi anıtlarıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi, onun uluslararası tanınırlığını pekiştirmiştir. Sadece bir turistik gezi noktası değil, aynı zamanda canlı bir yerleşim yeridir. Detaylar yazımızın devamında.

CUMALIKIZIK NEREDE

Cumalıkızık, Bursa'nın merkez ilçelerinden biri olan Yıldırım'ın sınırları içinde, Uludağ'ın kuzey eteklerinde yer alan tarihi bir köydür. Bursa şehir merkezine (Heykel veya Kent Meydanı) yaklaşık 10-13 kilometre mesafede, merkeze çok yakın bir konumdadır.

Coğrafi olarak Uludağ'dan doğan ve Bursa Ovası'na akan derelerin oluşturduğu bir vadi içinde, sarp bir araziye kurulmuştur. Bu konumu, onun yüzyıllar boyunca modern yapılaşmanın dışında kalarak tarihi dokusunu korumasına yardımcı olmuştur. Şehir merkezinden köye ulaşım, otobüs ve minibüs (dolmuş) hatlarıyla kolaylıkla sağlanmaktadır.

CUMALIKIZIK HANGİ ŞEHİRDE? Cumalıkızık, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa şehrinde (ilinde) bulunmaktadır. Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasının en önemli ve en çok ziyaret edilen parçalarından biri olarak kabul edilir. Bursa'nın metropol ilçelerinden biri olan Yıldırım'a bağlı olan Cumalıkızık, şehrin modern yüzünün hemen yanı başında, 700 yıl öncesinin mimari ve sosyal yaşamını sunan bir "kaçış" noktasıdır. Bursa şehrine gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği bir destinasyondur. CUMALIKIZIK HANGİ İLDE? Cumalıkızık, idari olarak Bursa iline kayıtlıdır. Bursa ilinin merkez ilçelerinden olan Yıldırım'a bağlı bir mahalledir. Geçmişte bir "köy" statüsünde olan Cumalıkızık, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarının 2000'li yıllarda genişlemesiyle birlikte yasal olarak "mahalle" statüsünü almıştır. REKLAM Ancak bu idari değişikliğe rağmen, Cumalıkızık sosyal dokusunu, tarihi mimarisini ve kırsal yaşam tarzını büyük ölçüde korumuştur ve halk arasında hala "Cumalıkızık Köyü" olarak anılmaya devam etmektedir.

CUMALIKIZIK HANGİ BÖLGEDE? Cumalıkızık, coğrafi olarak Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Güney Marmara Bölümü'nde, Uludağ'ın (antik Keşiş Dağı) kuzey yamaçlarında, Bursa Ovası'na hakim bir noktada konumlanmıştır. İklimi, Uludağ'ın etkisiyle Bursa şehir merkezine göre daha serin ve yağışlı bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Kış aylarında kar yağışı alması yaygındır. Bu coğrafi bölge, bol su kaynakları, verimli toprakları ve ormanlık alanlarıyla bilinir. CUMALIKIZIK KONUMU NEDİR? Cumalıkızık'ın konumu, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" başlığı altında girmesiyle uluslararası düzeyde tescillenmiştir. Bu konum, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'yı ve onun kırsal arka planını (vakıf köyü sistemi) oluşturan en otantik ve en iyi korunmuş sivil mimari örneği olarak kabul edilmiştir. REKLAM Tarihi olarak Cumalıkızık'ın konumu, Osmanlı'nın kuruluş yıllarına dayanır. Orhan Gazi döneminde (1300'lerin başı), Uludağ'ın eteklerine yerleştirilen Oğuzların "Kızık" boyuna ait 7 köyden biridir. Bu köyler (Hamamlıkızık, Fidyekızık, Değirmenlikızık, Derekızık vb.), Bursa'daki Orhan Gazi Külliyesi'ne (imaretine) gelir sağlamak amacıyla "vakıf köyü" olarak kurulmuştur. Diğer 'Kızık' köyleri zamanla modern yapılaşmaya ve sanayileşmeye yenik düşerken, Cumalıkızık konumu (sarp bir vadide olması, Uludağ'ın eteklerinde kalması) sayesinde 700 yıllık mimari dokusunu koruyabilmiştir. Adının "Cumalı" olması, çevredeki diğer Kızık köylerinin Cuma namazı için buradaki camide toplanmasından gelmektedir.

Cumalıkızık'ın konumunu eşsiz kılan, sivil Osmanlı mimarisinin yaşayan bir müzesi olmasıdır. Köyde, birçoğu hala aktif olarak kullanılan yaklaşık 270 adet tarihi ev bulunmaktadır. Bu evler, alt katları moloz taş, üst katları ise kerpiç ve ahşap (hımış) karkas ile inşa edilmiştir. Genellikle "cumbalı" (dışa çıkıntılı pencereli) olan bu evler, mavi, sarı, mor, beyaz gibi canlı renklere boyanmıştır ve hiçbir evin bir diğerinin güneşini ve manzarasını kesmeyecek şekilde planlandığı bir mimari düzene sahiptir. Köyün sokakları tamamen Arnavut kaldırımlıdır ve ortasında "çardak" adı verilen, yağmur ve kar sularının akıp gitmesi için tasarlanmış karakteristik bir su kanalı bulunur. Dünyanın en dar sokak aralıklarından biri olarak gösterilen ve rivayetlere konu olan "Cin Aralığı" da bu konumdadır. Günümüzde Cumalıkızık'ın konumu, onu Bursa'nın ve çevre illerin en popüler "köy kahvaltısı" mekanı yapmıştır. Tarihi evlerin birçoğu, avlularında ve otantik odalarında, yerel ürünlerle (gözleme, ev yapımı reçeller, peynirler) zengin kahvaltı servisi yapan restoran ve kafelere dönüşmüştür. Hafta sonları bu mekanlar yoğun ziyaretçi akınına uğrar. Köy meydanındaki tarihi Cumalıkızık Camii, Zekiye Hatun Çeşmesi, tarihi hamam ve köyün geçmiş yaşamını sergileyen Cumalıkızık Etnografya Müzesi, bu konumun önemli kültürel duraklarıdır. Köyün bu otantik konumu, onu birçok tarihi Türk dizisi ve filmi (örneğin Kurtuluş, Kuruluş Osman gibi) için doğal bir plato haline getirmiştir. Köyde ayrıca her yıl "Ahududu Festivali" gibi yerel şenlikler de düzenlenir.