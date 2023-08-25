Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahip olan Cuma namazı cemaat ile beraber eda edilecek. 25 Ağustos Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Manevi huzuru cemaatle birlikte yaşamak isteyen Müslümanlar 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat namaz kılacaklar. İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...