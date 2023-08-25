Diyanet ile Cuma namazı saatleri: 25 Ağustos bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet ile Cuma namazı saatleri, farz ibadetini camide eda etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma gününde camilere akın edecek olanlar Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte Diyanet ile 25 Ağustos 2023 Cuma namazı saati vakitleri...
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Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahip olan Cuma namazı cemaat ile beraber eda edilecek. 25 Ağustos Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Manevi huzuru cemaatle birlikte yaşamak isteyen Müslümanlar 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat namaz kılacaklar. İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...
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25 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 25 Ağustos Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
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25 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 25 Ağustos Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
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25 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 25 Ağustos Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
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25 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 25 Ağustos Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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