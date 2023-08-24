Cuma namazı kaçta kılınacak? İl il namaz saatleri
Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Cuma namazı cemaat ile beraber kılınır. Gündemde yerini alan Cuma namazı ile beraber namaz saatleri de araştırılıyor. İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...
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25 Ağustos Cuma gününün gelmesiyle beraber, Cuma namazını cemaat ile kılmak isteyen birçok vatandaş il il namaz saatlerini araştırmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri takvimine göre il il Cuma namazı saatleri...
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25 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 25 Ağustos Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
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25 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 25 Ağustos Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
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25 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 25 Ağustos Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
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25 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 25 Ağustos Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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