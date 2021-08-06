İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bugünkü cuma namazı için ise hazırlıklar tamamlanıyor. İşte 6 Ağustos il il Cuma namazı vakitleri ve İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ - 6 AĞUSTOS 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saati 13:15'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Ağustos 2021 Cuma 04:16 05:58 13:15 17:08 20:22 21:57 07 Ağustos 2021 Cumartesi 04:18 05:59 13:15 17:07 20:21 21:55 08 Ağustos 2021 Pazar 04:19 06:00 13:15 17:07 20:20 21:53 09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:21 06:01 13:15 17:06 20:19 21:52 10 Ağustos 2021 Salı 04:22 06:02 13:15 17:06 20:17 21:50 11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:24 06:03 13:14 17:05 20:16 21:48 12 Ağustos 2021 Perşembe 04:25 06:04 13:14 17:05 20:15 21:46

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Yukarıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

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2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1442 14 OCAK-2021 PERŞEMBE ........ 1 RECEB 1442 13 ŞUBAT-2021 CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 6 RECEB 1442 18 ŞUBAT-2021 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1442 10 MART-2021 ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1442 14 MART-2021 PAZAR ........... 14 ŞABAN 1442 27 MART-2021 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1442 13 NİSAN-2021 SALI RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1442 08 MAYIS-2021 CUMARTESİ KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1442 12 MAYIS-2021 ÇARŞAMBA AREFE 1 ŞEVVAL 1442 13 MAYIS-2021 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1442 14 MAYIS-2021 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1442 15 MAYIS-2021 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1442 11 HAZİRAN-2021 CUMA ........ 1 ZİLHİCCE 1442 11 TEMMUZ-2021 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1442 19 TEMMUZ-2021 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1442 20 TEMMUZ-2021 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1442 21 TEMMUZ-2021 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1442 22 TEMMUZ-2021 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1442 23 TEMMUZ-2021 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1443 9 AĞUSTOS-2021 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1443 18 AĞUSTOS-2021 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1443 08 EYLÜL-2021 ÇARŞAMBA ........ 1 R.EVVEL 1443 07 EKİM-2021 PERŞEMBE ........ 11 R.EVVEL 1443 17 EKİM-2021 PAZAR MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1443 06 KASIM-2021 CUMARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1443 05 ARALIK-2021 PAZAR ........