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CUMA SAATİ | 14 Nisan 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı vakitleri

Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı vakitleri

İl il Cuma namazı saatleri, camilere akın edecek binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. Her hafta camide cemaatle kılınan Cuma namazı farzdan önce dört rekat, 2 rekat farz ve farzdan sonra 4 rekat olarak toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. Her ile göre farklılık gösteren Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...

Giriş: 14.04.2023 - 08:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İl il Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadıkları ilin Cuma namazı saatine göre farz olan ibadetini eda edecek. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazı toplamda 10 rekat olarak kılınacak. İşte, 14 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 il Cuma namazı saatleri...

  • 14 NİSAN 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da 14 Nisan Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

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  • 14 NİSAN 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da 14 Nisan Cuma namazı saat 12.54'de kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 14 NİSAN 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de 14 Nisan Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 14 NİSAN 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13:09'da kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

    Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

  • CUMA NAMAZINI KİMLER KILABİLİR?

    Bir kimsenin cuma namazı kılmakla yükümlü olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

    a) Müslüman, akıllı ve bulûğ çağına gelmiş olmak.

    b)     Sağlıklı olmak: Cuma namazına gidemeyecek kadar kötürüm, felçli, engelli, özürlü ve hasta kimseler ile bunlara zorunlu olarak bakmak durumda olanlar, cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkanlar, yürüyemeyecek derecede yaşlı kimseler cuma namazı kılmakla yükümlü değillerdir. Görme engelliler camiye gelebiliyorlarsa veya kendilerini camiye götürebilecek refakatçileri varsa cuma namazı kılmakla yükümlüdürler. (bk. Müslim, Mesâcid, 255; Ebu Dâvûd, Salât, 46)

    c) Mukim olmak: Bir insana cuma namazının farz olabilmesi için, cuma namazı kılınan yerde ikamet ediyor olması gerekir. Dolayısıyla dinen yolcu sayılan kimselere (seferî) cuma namazı farz değildir. Bir insanın dinen misafir sayılabilmesi için Hanefî bilginlere göre 90 km uzaklıkta bir yere 15 günden az kalmak üzere gitmesi gerekir. Şafiîlere göre giriş ve çıkış günleri hariç üç gün kalmak üzere 90 km uzaklıkta bir yere giden kimse misafir sayılır.

    d) Erkek olmak: “Cuma namazı kılmak, her Müslümana farzdır. Ancak dört grup insana; köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebu Dâvûd, Salât, 215) anlamındaki hadis, cuma namazı kılmakla kimlerin yükümlü olduğunu ifade etmektedir. Cuma namazının farz kılındığı zamandan günümüze kadar uygulama bu şekilde olmuştur. Müçtehit imamlar ve daha sonraki bilginler dahil bütün Müslümanlar, cuma namazının erkeklere farz olup kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte kadınlar, camiye gelip cuma namazı kılabilirler. Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Ancak günümüzde kadınların cuma günü camiye gitmeleri, yapılan vaazı ve okunan hutbeyi dinlemeleri ve cuma namazı kılmaları daha isabetli olur. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V);

    “Camiye gitmek istediklerinde kadınlarınıza engel olmayın.” (Müslim, Mesâcid, 135-36) buyurmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V) ve sahabe zamanında hanımlar, cuma namazına ve günlük namazlara katılıyorlardı.

    Esaret altında bulunanlar, tutuklular ve mahkûmlar da cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak bulundukları yerde mescid bulunması halinde mahpuslar cuma namazı kılarlar.

    Kendilerine cuma namazı farz olmayan kimseler, cuma namazı kılarlarsa namazları sahih olur ve artık o gün ayrıca öğle namazı kılmazlar.

  • Bazı mazeretler, kendilerine cuma namazı farz olan kimselerin cuma namazına gitmemelerini mubah kılar. Cuma namazına gitmemeyi mubah kılan belli başlı mazeretler şunlardır:

    a) Cuma namazına gittiği takdirde kişinin önemli bir zarara veya sıkıntıya uğramasına yol açacak derecede şiddetli yağmur yağması,
    b) Havanın çok soğuk veya çok sıcak olması,
    c) Yolun aşırı çamurlu olması,
    d) Çalışmak zorunda olduğu işinden izin alamaması,
    e) Cuma namazına gittiği takdirde malı, canı veya namusunun tehlikeye gireceğine dair endişeler taşıması.

  • CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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