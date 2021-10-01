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Cuma saati 1 Ekim 2021 kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir (il il) Diyanet cuma namaz saatleri | Cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? 1 Ekim 2021 Cuma namazı öncesi Türkiye genelinde camilerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi İstanbul, Ankara, Bursa ve Türkiye genelinde vatandaşlar Cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Ekim cuma namazı hutbesinin konusunu "Mümin Camiye Vefalıdır" olarak duyurdu. İşte 1 Ekim Cuma namazı vakti ve il il namaz vakitleri...

01.10.2021 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL
Cuma saati 1 Ekim 2021 kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir (il il) Diyanet cuma namaz saatleri | Cuma namaz

Dünyadaki milyonlarca inanan bir Cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Yarın yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman cuma namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Peki merakla araştırılan cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 1 Ekim Cuma namazı vakitleri...

1 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 12:59

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 Ekim 2021 Cuma 05:29 06:54 12:59 16:16 18:54 20:13
02 Ekim 2021 Cumartesi 05:30 06:55 12:59 16:15 18:53 20:12
03 Ekim 2021 Pazar 05:31 06:56 12:58 16:14 18:51 20:10
04 Ekim 2021 Pazartesi 05:32 06:57 12:58 16:12 18:49 20:08
05 Ekim 2021 Salı 05:33 06:58 12:58 16:11 18:48 20:06
06 Ekim 2021 Çarşamba 05:34 06:59 12:57 16:10 18:46 20:05
07 Ekim 2021 Perşembe 05:36 07:00 12:57 16:09 18:44 20:03

ANKARA: 12:43

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 Ekim 2021 Cuma 05:15 06:38 12:43 16:01 18:39 19:57
02 Ekim 2021 Cumartesi 05:16 06:39 12:43 16:00 18:37 19:55
03 Ekim 2021 Pazar 05:17 06:40 12:43 15:59 18:36 19:53
04 Ekim 2021 Pazartesi 05:18 06:41 12:42 15:58 18:34 19:52
05 Ekim 2021 Salı 05:19 06:42 12:42 15:57 18:33 19:50
06 Ekim 2021 Çarşamba 05:20 06:43 12:42 15:56 18:31 19:49
07 Ekim 2021 Perşembe 05:21 06:44 12:42 15:54 18:29 19:47

BURSA: 12:59

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 Ekim 2021 Cuma 05:30 06:53 12:59 16:16 18:54 20:12
02 Ekim 2021 Cumartesi 05:31 06:54 12:58 16:15 18:53 20:10
03 Ekim 2021 Pazar 05:32 06:55 12:58 16:14 18:51 20:09
04 Ekim 2021 Pazartesi 05:33 06:56 12:58 16:13 18:49 20:07
05 Ekim 2021 Salı 05:34 06:57 12:57 16:12 18:48 20:05
06 Ekim 2021 Çarşamba 05:35 06:58 12:57 16:11 18:46 20:04
07 Ekim 2021 Perşembe 05:36 06:59 12:57 16:09 18:44 20:02

İZMİR: 13:06

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 Ekim 2021 Cuma 05:39 07:00 13:06 16:25 19:02 20:18
02 Ekim 2021 Cumartesi 05:40 07:01 13:06 16:24 19:01 20:17
03 Ekim 2021 Pazar 05:41 07:02 13:06 16:23 18:59 20:15
04 Ekim 2021 Pazartesi 05:42 07:03 13:05 16:22 18:58 20:13
05 Ekim 2021 Salı 05:43 07:04 13:05 16:21 18:56 20:12
06 Ekim 2021 Çarşamba 05:44 07:05 13:05 16:20 18:55 20:10
07 Ekim 2021 Perşembe 05:45 07:06 13:04 16:19 18:53 20:09

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Yukarıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ

MÜMİN CAMİYE VEFALIDIR

Muhterem Müslümanlar!

Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî’nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu kadını göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashâb-ı kiram, kadının vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Bana niçin haber vermediniz?” buyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o kadının kabrine gitti, cenaze namazını kıldı ve ona dua etti.[1]

Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in bu davranışı, Allah’ın mescitlerine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar da güzel bir örneğidir.

Aziz Müminler!

Bereket ve hidâyet kaynağı olan ilk mabet, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe’dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kâbe’nin birer şubesidir.

Cami ve mescitlerimiz, Beytullah’tır yani Allah’ın evidir. İslam’ın nişanesi, tevhidin merkezi, vahdetin gür sadasıdır. Şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem (s.a.s)’in ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli olan mekânlarıdır.[2]

Kıymetli Müslümanlar!

Cami ve mescitlerimiz, Kâbe’ye, Mescid-i Nebevî’ye ve Mescid-i Aksâ’ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. Bizler Allah kelamıyla burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi burada aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık.

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah’ın mescitlerini, camilerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkan kimseler imar ederler...’’[3] Evet, cami inşa etmek önemlidir. Ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir. Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir.

Aziz Müslümanlar!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız, bu yılın temasını, “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” olarak belirlemiştir. Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakâr hocalarımızı, hademe-i hayrâtı, camileri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Hutbemi, Peygamberimiz (s.a.s)’in cami ve cemaate vefanın önemini ifade eden şu hadisi ile bitiriyorum: “Bir kişinin sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin.”[4]

[1] Buhârî, Salât, 72.

[2] Müslim, Mesâcid, 288.

[3] Tevbe, 9/18.

[4] Tirmizî, Îmân, 8; İbn Mâce, Mesâcid, 19.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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