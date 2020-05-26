Cuma namazıyla ibadete açılacak Selimiye Camisi dezenfekte edildi

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen, bu sebeple ramazan ayında da sessizliğe bürünen Selimiye Camisi, ibadete açılmadan önce görevlilerce temizlendi.
Halıları dezenfekte edilen caminin, cuma namazlarının kılınacağı iç avlusu da yıkanacak.
Namaz kılınacak noktalar, sosyal mesafeye uygun olarak tebeşirle işaretlenecek.
-"Selimiye 2 buçuk ay sonra cemaatiyle buluşacak"
Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 2 buçuk ay sonra cemaatle buluşacağını söyledi.
Gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Serenli, caminin alt ve üst katındaki tüm halıların 2 gün boyunca temizlendiğini ifade etti.
Namaz kılınabilen tüm bölümlerinin sterilize edildiğini belirten Serenli, "Bunların dışında cami içerisindeki tespihleri kaldırdık. Malumunuz olduğu üzere kendi seccadesiyle gelecek vatandaşlarımız. Kesinlikle maskesiz cami içerisine girişler olmayacak. Bununla birlikte 29 Mayıs Cuma günü cuma namazı için camimizin avlusu ve bahçesi kullanılacak. Bahçemizde, önlemleri alarak, fiziki mesafeyi koruyarak cemaatimize hizmet vereceğiz." diye konuştu.
- "Cemaatimize kavuşacağız, mutluyuz"
Serenli, caminin tekrar cemaatle dolup taşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.
Pandemi sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Serenli, "5 bin kişinin aynı anda cuma kıldığı, 30 bin kişinin burada Kadir Gecesi'nde ibadet ettiğini düşünürsek bu süreç çok değişik geldi. Müthiş bir heyecan içerisindeyiz. Sanki ilk defa göreve başlıyormuşuz heyecanı var bizde. Tabii bütün alınan tedbirler insanların sağlığı için alınan tedbirler. Bunlar insanımızın sağlığı için alınan önlemlerdi. Yaklaşık 2 buçuk aydan sonra bir cuma namazıyla cemaatimize kavuşacağız. Bunun için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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