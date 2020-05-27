Cuma namazının kılınacağı alanlarda hazırlıklar başladı - ANTALYA

Kepez Müftülüğü tarafından Yeni Mahallesi Semt Pazarında kıble tesptinin yapılmasının ardından Kepez Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe kurallarına uygun olarak pazar yerinin tabanına saflar çizildi.

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