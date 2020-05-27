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Cuma namazının kılınacağı alanlarda hazırlıklar başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak 29 mayısta cemaatle ilk Cuma namazının kılınacağı Antalya'da, namazın kılınacağı alanlarda hazırlıklar başladı.

27.05.2020 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Cuma namazının kılınacağı alanlarda hazırlıklar başladı - ANTALYA
AA

Kepez Müftülüğü tarafından Yeni Mahallesi Semt Pazarında kıble tesptinin yapılmasının ardından Kepez Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe kurallarına uygun olarak pazar yerinin tabanına saflar çizildi.

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