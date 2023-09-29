29 Eylül Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak bilinen bu mübarek günde camilere akın edecek olanlar 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat namaz kılacak. 81 ile göre farklılık gösteren Cuma namazı vakitleri, farz ibadetini camide eda etmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, 29 Eylül 2023 namazı vakitleri hakkında detaylar...