Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası - BAYBURT

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Trabzon'daki bütün camilerde, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.Bayburt'taki camilerde yağmur duası öncesi, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.Hutbede suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapıldı. Cuma namazının farzından sonra yağmur duası yapıldı.

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