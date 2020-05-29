Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor - KARAMAN

AA

KONYA (AA) - Konya'da Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti. Namaz kılmadan önce sosyal mesafe konusunda vatandaşlar uyarıldı.İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cuma namazı sonrası vatandaşlar, memnuniyetini dile getirdi.Meydanda namazını eda eden Mehmet Kuşdemir, uzun aradan sonra cuma namazı kılınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.Tedbirlere uyularak, sosyal mesafenin korunduğu cemaat düzeniyle namazın kılındığını aktaran Kuşdemir, "Bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamamıştım. Çok duygulandım, uzun zaman cuma namazından uzak kalmıştık. Salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin alınması tabii ki de önemli. Zaten yine bu düzenle namazı kıldık. Duygularımın tarifi yok, mutluyum." diye konuştu.- KaramanYeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, kurallara uyularak kılındı.Kent merkezinde Aktekke Camisi'nin bahçesinde kılınan cuma namazına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cami bahçesine sığmayan yüzlerce vatandaş, namazını meydanda kıldı.Tek kullanımlık seccadenin dağıtıldığı namazı, İl Müftüsü Lütfi Ketenci kıldırıldı.