Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor - KAHRAMANMARAŞ

AA

Kahramanmaraş'ta valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen cami avluları ve boş alanlar ekiplerin çalışmaları sonrası hazır hale getirildi.Abdulhamithan Camisi avlusuna gelen vatandaşlara görevliler tarafından dezenfektan verildi, ateşleri ölçüldü.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cami girişinde tedbirler alındı, kapasitenin dolması üzerine içeriye alınmayan vatandaşlar diğer camilere yönlendirildi.Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde namazını kıldı.