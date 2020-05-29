Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Mevlana Meydanı havadan görüntüleri - KONYA

AA

KONYA (AA) - Konya'da Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti. Namaz kılmadan önce sosyal mesafe konusunda vatandaşlar uyarıldı.İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cuma namazı sonrası vatandaşlar, memnuniyetini dile getirdi.Meydanda namazını eda edenlerden Mehmet Kuşdemir, uzun aradan sonra cuma namazı kılınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.Tedbirlere uyularak, sosyal mesafenin korunduğu cemaat düzeniyle namazın kılındığını aktaran Kuşdemir, "Bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamamıştım. Çok duygulandım, uzun zaman cuma namazından uzak kalmıştık. Salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin alınması tabiki de önemli. Zaten yine bu düzenle namazı kıldık. Duygularımın tarifi yok, mutluyum." diye konuştu.