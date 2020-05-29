Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - KIRŞEHİR

AA

KIRŞEHİR - Ahi Evran ve Cacabey meydanlarını dolduran vatandaşlar, cuma namazını tekrar kılmanın mutluluğunu yaşadı.Vatandaşlara meydan ve camilere girişlerde görevliler tarafından dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafe ve diğer alınan tedbirlere uyularak vatandaşlar namazlarını kıldı.