Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - GAZİANTEP

AA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendi seccadeleriyle gelen vatandaşlar, belirlenen alanlarda saf tuttu.GAÜN Camisi'nin imamı Veysel Karakuş'un kıldırdığı cuma namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademisyen, öğrenci ve çevredeki esnaf katıldı.Vali Gül, salgın süreci dolayısıyla uzun zamandır cuma namazı kılınmadığını hatırlatarak, şunları söyledi:"Bu hafta ilk defa cuma namazıyla camilerimiz açıldı. Uygun olan camilerimizin bahçelerinde, uygun olmayan camiler için de yakınındaki açık alanlarda yerler belirlendi. Şu anda da üniversitenin içerisindeyiz. Rektörümüze teşekkür ederim, güzel bir organizasyon yaptı. Açık alanda insanlar birbiriyle temas etmeden bu sosyal mesafeyi muhafaza ederek, maskeli biçimde namazlarını kıldı. Bundan sonraki süreçte tamamen vatandaşlarımız, hemşerilerimize iş düşüyor. Sosyal mesafeyi muhafaza ederek, maskelerini takarak ve kişisel hijyene dikkat ederek, önceki hayatlarına devam edecekler ama önceki hayatları hiçbir zaman önceki gibi olmayacak, yeni sistemde her şeyde bir anlamda kendilerini disipline edecekler."