Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı - BURSA/ESKİŞEHİR/YALOVA

AA

Kentlerde yetkililerce belirlenen camilerin avluları, parklar, spor sahaları, pazar yerleri gibi yerlerde vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.Bursa'da tarihi camilerin avluları, büyük park alanları ve spor sahalarında oluşturulan cemaate namaz öncesi tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan verildi. Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanlara sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Namaz, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kılındı.Kentin en önemli tarihini noktalarından Ulu Cami'deki cuma namazını, İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Orhan Parkı ve Mihraplı Cami'nin yanında bulunan Hüdavendigar Parkı'ndaki namazda da çok sayıda kişi saf tuttu.- EskişehirEskişehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı Behiç Erken Spor Kompleksi'ndeki sahada kılındı.Spor kompleksinin girişinde görevliler tarafından vatandaşlara uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Vatandaşlar, sahada sosyal mesafeye göre ayarlanan yerlerini aldı. Kendi seccadeleriyle namazlarına kılan vatandaşlar, 3 farklı çıkış bölgesinden sosyal mesafe kuralına uyarak sahadan ayrıldı.- YalovaYalova'da Kent merkezi ve ilçelerde hazırlanan spor sahaları, park ve pazar yerlerine akın eden vatandaşlar, belirlenen alanlarda cuma namazı kıldı.Alanlara girişte maske ve sosyal mesafe konusunda ekiplerin kontrolü altında olan vatandaşlar, namaz sonrası hep birlikte insanlığın içinde bulunduğu salgından kurtulması için dua etti.