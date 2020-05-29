Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Drone (2) - VAN

AA

Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirdi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir cemaatsiz kalan camilerin avluları, okul bahçeleri ve parklarda maske takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralları gözeterek cuma namazı kıldı.İl Müftüsü Ömer Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın riski nedeniyle vatandaşların biraz daha sabırlı ve tedbirli olmasını istedi.Kent merkezi ve ilçelerde cuma namazı için tüm hazırlıkların tamamlandığını anlatan Keskin, "Belirlediğimiz cami avluları, okul bahçeleri ve parklarda namazımızı kıldık. Namazı kısa tutmaya çalıştık. Vatandaşlarımız seccadelerini beraberindeki getirdiler. Yine maske takıp sosyal mesafe kuralı gözetilerek namaz kılındı. Camilerdeki ortak kullanım alanları bir süre daha kapalı olacak." dedi.