Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - MALATYA

Kentte belirlenen cami avluları önceki günlerde belediye ekiplerince dezenfekte edildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personellerince cuma namazı öncesinde Turgut Özal Cami'sinde vatandaşların eline kolonya döküldü ve vatandaşlara maske verildi.Vatandaşlar avluda işaretlenen alanlara seccadelerini sererek, namaza durdu.Emniyet ekipleri ise vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını denetledi.

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