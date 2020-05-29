Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı (2) - İZMİR

AA

Kent genelinde cami avluları, parklar, bahçeler cuma namazı için gelen vatandaşlar tarafından doldurulurken, Kemalpaşa ilçesinde de uygun görülen cami bahçelerinin yanı sıra merkezdeki rekreasyon alanı da cuma namazı için ayrıldı.Maskelerini takan ve mesafeli bir şekilde saf tutan Kemalpaşalılarca doldurulan alanda müezzinlerin sela ve ezanı okumalarının ardından cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, namazın ardından, yapılan uyarıları da dikkate alarak musafaha yapmadan ve kalabalık oluşturmadan dağıldı.