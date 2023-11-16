17 Kasım Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazına kısa bir süre kalırken cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri namaz vakitleri takviminin yayımlanmasının ardından il il cuma namazı saatleri de netlik kazanmış oldu. İşte 17 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı vakitleri...
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Cuma namazı için geri sayım başladı. İi il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile belli oldu. Cuma günü camilere akın edecek olan İslam alemi bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 17 Kasım2023 Diyanet ile il il cuma namazı saatleri...
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17 KASIM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 17 Kasım Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.
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17 KASIM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 17 Kasım Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.
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17 KASIM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 17 Kasım Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?
Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)
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Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.
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CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.