Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar cuma gününün gelişiyle sorgulanıyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Mayıs Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...