Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran il il namaz vakitleri
Her hafta illere göre değişen Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...
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Her hafta cemaat ile beraber kılınan Cuma namazına saatler kaldıç Diyanet İşleri tarafından açıklanan Cuma namazı saatleri illere göre değişiyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
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7 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 7 Haziran Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
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7 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 7 Haziran Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
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7 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 7 Haziran Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
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7 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da7 Haziran Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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