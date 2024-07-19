Cuma namazı, haftalık ibadetlerin en faziletli olanlarından biridir ve Müslümanların cemaatle birlikte kılmaları gereken bir namazdır. Cuma namazı, cuma günleri öğle vaktinde kılınır. Ancak her bölgedeki Cuma namazının saati, yerel ezan saatlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Diyanet her hafta Cuma namazı saatlerini yayınlar. İşte, 19 Temmuz İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere il il Cuma namazı saati...