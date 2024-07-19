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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saatleri 19 Temmuz 2024: Bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        19 Temmuz Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

        Cuma namazı, Müslümanların haftalık ibadetleri arasında önemli bir yer tutar ve Cuma günleri öğle vaktinde cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Namaz saatleri her haftaya ve ile göre değişir. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte, 19 Temmuz il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 08:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:33
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        • 1

          Cuma namazı, haftalık ibadetlerin en faziletli olanlarından biridir ve Müslümanların cemaatle birlikte kılmaları gereken bir namazdır. Cuma namazı, cuma günleri öğle vaktinde kılınır. Ancak her bölgedeki Cuma namazının saati, yerel ezan saatlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Diyanet her hafta Cuma namazı saatlerini yayınlar. İşte, 19 Temmuz İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere il il Cuma namazı saati...

        • 2

          19 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul’da cuma namazı saat 13.15’te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          19 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara’da cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          19 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

          Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

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