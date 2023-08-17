18 Ağustos Cuma namazı saatleri: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınırken, her ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazı için camilere akın edecek İslam alemi, "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il cuma namazı vakitleri...
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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan namaz vakitleri takvimi ile açıklık kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Öğle saatlerinde kılanan cuma namazları 10 rekat olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" İşte 18 Ağustos 2023 cuma namazı saatleri...
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18 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 18 Ağustos Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
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18 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 18 Ağustos Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.
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18 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 18 Ağustos Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.
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18 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 18 Ağustos Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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