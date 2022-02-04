İslam dünyasında kardeşliği ve iyiliği öne çıkarmak, ibadet etmek ve günahlara tövbe etmek için büyük anlam taşıyan mübarek Cuma gününde Cuma namazı kılınacak. Dünyadaki milyonlarca inanan bir Cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Bugün yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman cuma namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Peki merakla araştırılan cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 4 Şubat Cuma namazı vakitleri...