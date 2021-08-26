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Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa| 27 Ağustos 2021 Cuma namazı kaçta kılınacak?

İslam alemi bir cuma namazı için daha bugün camileri dolduracak. Bu mübarek günde Müslüman vatandaşlarımız yaşadıkları illerdeki cuma namazı saatlerini araştırıyor. İnançlı vatandaşlarımız "Cuma namazı kaçta kılınacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 27 Ağustos 2021 Cuma namazı saati İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir...

26.08.2021 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa| 27 Ağustos 2021 Cuma namazı kaçta kılınacak?

Dünyadaki milyonlarca inanan bir Cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Yarın yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman cuma namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Peki merakla araştırılan cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 20 Ağustos Cuma namazı vakitleri...

27 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:11

ANKARA: 12:55

BURSA: 13:10

İZMİR: 13:18

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Namaz pek çok Müslüman tarafından Allah'a teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. Cuma namazının dışında, belirli vakitlerde kılınmasın farz olan beş namaz daha vardır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır.

Farz olarak kılınan bu namazların dışında, bu namazın neden önemli olduğuna dair pek çok görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin çeşitlenmesinde çeşitli ayetler, hadisler, kıssalar ve alim söylemleri etkili olmaktadır.

Bu namazı önemli kılan en önemli noktalardan biri, bugünde Müslümanların bir araya gelip, bir bayram sevinci içerisinde bir arada bulunmalarını sağlamasıdır. Bunun dışında, Kur'an'da geçen ve Allah'ın cuma namazına Müslümanları çağırdığı ayeti de bu namazı Müslümanlar için önemli kılmıştır.

Cuma günü İslam dini içerisinde diğer günlerden hep farklı tutulmuş ve bu güne çeşitli anlamlar atfedilmiştir. Müslümanlar bugün yaptıkları ibadetlere, namaz da dahil olmak üzere ayrı bir özen ve hassasiyet göstermektedirler.

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