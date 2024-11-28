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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati: Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte 29 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul il il namaz vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 29 Kasım Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasında büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 29 Kasım il il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 20:46 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:46
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        • 1

          Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar artış gösteriyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin detayları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 29 Kasım 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          29 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 29 Kasım Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          29 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 29 Kasım Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          29 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 29 Kasım Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          29 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 29 Kasım Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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