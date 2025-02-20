Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Şubat Cuma il il namaz vakitleri
Cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasında büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 21 Şubat il il Cuma namazı vakitleri...
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Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar artış gösteriyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin detayları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Şubat Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
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21 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 21 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
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21 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 21 Şubat Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.
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21 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 21 Şubat Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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21 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 21 Şubat Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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