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        Haberler Gündem Cuma namazı saati 9 Şubat 2024: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 9 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. İle göre değişiklik gösteren Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde cemaat, namaz kılmak için bir araya gelecek. İşte, 9 Şubat 2024 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:08
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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