9 Ağustos 2024 il il Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?
Cuma günü, İslam toplumunda sadece ibadetle sınırlı olmayan, aynı zamanda sosyal bir dayanışma günü olarak da görülür. Müslümanlar, Cuma namazı vesilesiyle bir araya gelir, toplumun farklı kesimlerinden insanlarla buluşur ve kardeşlik duygularını pekiştirir. Peki, bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte, 9 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il namaz saatleri...
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Cuma namazı, Müslümanlar için farz kılınmıştır. Cuma namazı, diğer vakit namazlarından farklı olarak hutbe ile başlar ve toplumsal birlikteliği, kardeşliği ve dayanışmayı pekiştirir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinde de Cuma günü ve namazının önemine vurgu yapılır. Cuma namazı saatleri her hafta ve ile göre değişkenlik gösteriyor. İşte, 9 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il namaz saatleri...
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9 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
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9 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
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9 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.
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9 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 13.14'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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