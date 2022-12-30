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CUMA NAMAZI SAATİ 30 Aralık 2022 | Diyanet ile Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma vakti ne zaman?

Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri: 30 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İl il Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde farklı saatlerde eda ediliyor. Camiye giderek farz ibadetini cemaatle birlikte tamamlamak isteyen binlerce Müslüman, Cuma namazı saatini sorguluyor. İşte, 30 Aralık 2022 İl il Cuma namazı vakitleri...

Giriş: 30.12.2022 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cuma namazı saati başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta paylaşılıyor. Camide cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen binlerce Müslüman "30 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı öğle ezanıyla birlikte farzdan önce 4, iki rekat farz ve farzdan sonra 4 rekat olarak kılınıyor. Toplamda 10 rekat olan Cuma namazı 'namazvakitleri.diyanet.gov.tr' internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. İşte, 30 Aralık 2022 Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri...

  • 30 ARALIK 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:11'de kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 30 ARALIK 2022 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 30 ARALIK 2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 30 ARALIK 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13:1'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

  •  İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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