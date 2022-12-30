Cuma namazı saati başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta paylaşılıyor. Camide cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen binlerce Müslüman "30 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı öğle ezanıyla birlikte farzdan önce 4, iki rekat farz ve farzdan sonra 4 rekat olarak kılınıyor. Toplamda 10 rekat olan Cuma namazı 'namazvakitleri.diyanet.gov.tr' internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. İşte, 30 Aralık 2022 Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri...