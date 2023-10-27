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        Haberler Gündem CUMA NAMAZI VAKTİ 27 Ekim 2023 | Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 27 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il olarak yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde binlerce Müslüman cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecek ve Diyanet'in Filistin mesajlı Cuma hutbesini dinleyecek. İşte, 27 Ekim 2023 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:11
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        • 1

          Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri Ekim ayının son Cumasında takip ediliyor. Camide cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen Müslümanlar bulundukları ilin Cuma namazı saatine göre camilere akın edecekler. İşte, 27 Ekim il il Cuma namazı saatleri...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          27 EKİM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 27 Ekim Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          27 EKİM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 27 Ekim Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          27 EKİM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 27 Ekim Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          27 EKİM 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 27 Ekim Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

          Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

          Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

        • 8

          CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

          Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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