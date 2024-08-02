Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2 Ağustos Cuma il il namaz vakitleri
Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. Her hafta Diyanet tarafından açıklanan namaz saatleri tarihe ve ile göre değişiklik gösteriyor. İşte, 2 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar arttı. Her hafta Diyanet İşleri değişen Cuma namazı vaktlerini araştırıyor. İşte 2 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
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2 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
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2 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
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2 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.
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2 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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