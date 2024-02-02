Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CUMA NAMAZI SAATİ 2 Şubat 2024 | Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 2 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il olarak yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde binlerce Müslüman cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecek. İşte, 2 Şubat 2024 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 07:36 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri Kasım ayının ilk Cumasında takip ediliyor. Camide cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen Müslümanlar bulundukları ilin Cuma namazı saatine göre camilere akın edecekler. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere il il cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. İşte, 2 Şubat 2024 il il Cuma namazı saatleri...

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        2

        2 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 2 Şubat Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

        Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

        Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

        8

        CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

        Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı
        Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı