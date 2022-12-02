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CUMA NAMAZI SAATİ | 2 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakti ne zaman?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakti

İl il Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde Cuma namazı vakitleri, farz olan ibadetini camide cemaatle birlikte eda etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2 Aralık Cuma saatleri...

Giriş: 02.12.2022 - 08:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Diyanet, mamaz vakitleri takvimi ile Cuma namazı saatlerini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 ilde farklı saatlerde eda edilecek farz ibadetini yerini getirmek isteyenler "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İl il Cuma namazı saatleri vakitleri...

  • 2 ARALIK 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 2 ARALIK 2022 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:43'de kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 2 ARALIK 2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 2 ARALIK 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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