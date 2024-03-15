Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Mart Cuma namazı saatleri
Her hafta kılınan Cuma namazı, İslamiyet için oldukça önemlidir. İbadetle geçirilen Cuma gününde dua kapılarının açıldığına inanılır ve cemaat topluca namaz kılar. Ancak Cuma namazı saatleri her hafta ve ile göre değişir. İşte, 15 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye geneli il il Cuma namazı saatleri...
Her Cuma günü, Müslümanlar Cuma namazı kılmak için bir araya gelir. Keza, Cuma, 'toplanmak, toplamak' anlamına gelir. Cuma namazı saati her il için değişiklik gösterir. İşte, 15 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...
15 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 15 Mart Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.
15 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 15 Mart Cuma namazı saat 13.25'te kılınacak.
15 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 15 Mart Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.
15 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 15 Mart Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.