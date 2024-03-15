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        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saati 15 Mart: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye geneli il il Cuma namazı saati

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Mart Cuma namazı saatleri

        Her hafta kılınan Cuma namazı, İslamiyet için oldukça önemlidir. İbadetle geçirilen Cuma gününde dua kapılarının açıldığına inanılır ve cemaat topluca namaz kılar. Ancak Cuma namazı saatleri her hafta ve ile göre değişir. İşte, 15 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye geneli il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 15.03.2024 - 07:53
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        1

        Her Cuma günü, Müslümanlar Cuma namazı kılmak için bir araya gelir. Keza, Cuma, 'toplanmak, toplamak' anlamına gelir. Cuma namazı saati her il için değişiklik gösterir. İşte, 15 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...

        2

        15 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 15 Mart Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        15 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 15 Mart Cuma namazı saat 13.25'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        15 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 15 Mart Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        15 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 15 Mart Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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