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CUMA NAMAZI SAATİ 13 Ocak 2023 | Diyanet ile bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma vakti

Diyanet 13 Ocak il il Cuma namazı saatlerini açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Cuma namazı saatlerini yayınladı. Binlerce Müslüman farz ibadetini gerçekleştirmek için camilere akın edecek. Farzdan önce 4, iki rekat farz ve farzdan sonra 4 rekat olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınan Cuma namazı saatleri illere göre farklılık gösteriyor. İşte, Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri...

Giriş: 13.01.2023 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cuma namazı saatleri, farz ibadetini camide cemaatle eda etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde farklı saatlerde eda edilen Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İşte, 13 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri....

  • 13 OCAK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

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  • 13 OCAK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

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  • 13 OCAK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:25'de kılınacak.

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  • 13 OCAK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

    Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

  • Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

  • CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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