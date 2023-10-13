81 ilde farklılık gösteren Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, iki rekat farz ve farzdan sonra dört rekât olmak üzere toplamda 10 rekat olarak camide cemaatle idrak ediliyor. Farz ibadetini camide cemaatle birlikte yerine getirmek isteyenler abdestlerini alacak ve il il Cuma namazı saatlerine göre camilere akın edecekler. İşte 13 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri...