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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 26 Nisan 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı vakitleri...

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Nisan 2024 il il Cuma namazı saatleri

        Nisan ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri tarafından paylaşılan il il cuma namazı saatleri, gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılanan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 26 Nisan 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:32
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayınlamasının ardından netlik kazandı. Cuma namazı öncesinde, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak, cuma namazı kaçta başlıyor?" sorularının yanıtı aranmaya başladı. İşte Diyanet ile 26 Nisan il il cuma namazı saatleri...

        • 2

          26 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          26 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.14'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          26 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          26 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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