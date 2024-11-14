Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar arttı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Kasım 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...