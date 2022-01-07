CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Namaz pek çok Müslüman tarafından Allah'a teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. Cuma namazının dışında, belirli vakitlerde kılınmasın farz olan beş namaz daha vardır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır.

Farz olarak kılınan bu namazların dışında, bu namazın neden önemli olduğuna dair pek çok görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin çeşitlenmesinde çeşitli ayetler, hadisler, kıssalar ve alim söylemleri etkili olmaktadır.