Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 11 Şubat Cuma namazı saatleri gündemde. Cuma namazı kılmak için camiye gitmeye niyetlenen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakti saatlerini araştırıyor. İslam dünyasında Cuma günleri ibadet etmek, paylaşmak ve yardımlaşmak oldukça önemlidir. Mübarek Cuma gününde cuma namazı için camiye gidecek olan Müslümanlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. İşte 11 Şubat Cuma İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı saatleri