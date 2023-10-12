Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" İşte 81 il cuma namazı saatleri...