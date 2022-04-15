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CUMA NAMAZI SAATİ 15 NİSAN: Diyanet il il cuma namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı bugün kaçta?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati mübarek cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde Cuma namazı kılacak Müslümanlar 15 Nisan Cuma namazı vakitlerini merak ediyor. İşte, Diyanet ile 15 Nisan 2022 Cuma namazı saati...

15.04.2022 - 09:11 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan namaz saatleri takivmi ile netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 il Cuma namazı saati Diyanet tarafından yayınlandı. Bu hafta Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayı olan Ramazan'ın ortalarına denk gelen Cuma gününde binlerce Müslüman 15 Nisan Cuma hutbesinin okunmasının ardından Cuma namazı eda edilecek. İşte, Diyanet namaz saatleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Cuma namazı saati…

  • BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

    Cuma namazını camide cemaatle eda etmek isteyen binlerce Müslüman Cuma namazını araştırmaya başladı. 15 Nisan Cuma namazı saatleri her il için farklılık gösteriyor.

    Vatandaşlar Diyanet namaz vakitleri takvimi ile ikamet ettikleri ilin Cuma namazı saatini öğrenebilir.  İşte, 15 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    81 İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İSTANBUL: 13:09

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ANKARA:12:54

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  • İZMİR:13:17

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    BURSA: 13:09

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  • CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

    *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

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