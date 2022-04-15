Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan namaz saatleri takivmi ile netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 il Cuma namazı saati Diyanet tarafından yayınlandı. Bu hafta Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayı olan Ramazan'ın ortalarına denk gelen Cuma gününde binlerce Müslüman 15 Nisan Cuma hutbesinin okunmasının ardından Cuma namazı eda edilecek. İşte, Diyanet namaz saatleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Cuma namazı saati…