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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 8 Ocak Ankara Cuma namazı saati

Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Ankara'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Cuma namazının tek bir saati yok, namaz saati her şehirde değişiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri takvimine göre 8 Ocak 2021 Ankara cuma namazı saati...

08.01.2021 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 8 Ocak Ankara Cuma namazı saati

Ankara cuma namazı saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Ankara'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar namaz vaktini merak ediyor. İşte 8 Ocak 2021 Ankara cuma namazı saati

8 OCAK 2021 ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

8 Ocak 2021 Ankara Cuma namazı saati: 13:00

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
08 Ocak 2021 Cuma06:3408:0313:0015:2617:4719:11
09 Ocak 2021 Cumartesi06:3408:0313:0115:2717:4819:12
10 Ocak 2021 Pazar06:3408:0313:0115:2817:4919:13
11 Ocak 2021 Pazartesi06:3408:0313:0115:2917:5019:14
12 Ocak 2021 Salı06:3408:0213:0215:2917:5119:15
13 Ocak 2021 Çarşamba06:3308:0213:0215:3017:5219:16
14 Ocak 2021 Perşembe06:3308:0213:0315:3117:5319:17

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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