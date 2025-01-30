Cuma namazı saat kaçta? 31 Ocak Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 31 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...
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Ocak ayının son cuma namazı için geri sayım sürerken, il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" İşte 31 Ocak 2025 81 il cuma namazı vakitleri...
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31 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 31 Ocak Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
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31 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 31 Ocak Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.
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31 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 31 Ocak Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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31 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 31 Ocak Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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