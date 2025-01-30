Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 31 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 31 Ocak Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 31 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ocak ayının son cuma namazı için geri sayım sürerken, il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" İşte 31 Ocak 2025 81 il cuma namazı vakitleri...

        • 2

          31 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 31 Ocak Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          31 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 31 Ocak Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          31 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 31 Ocak Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          31 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 31 Ocak Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa