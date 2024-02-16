İslam alemi için kutsal olan Cuma günü gelip çattı. Bugün cemaat ile veya evde namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte, Diyanet İşleri takvimine göre, 16 Şubat 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerin Cuma namazı saatleri...