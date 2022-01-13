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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ocak 2022 İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saatleri!

İslam aleminin gündeminde cuma namazı saatleri var. 14 Ocak Cuma günü cuma namazını eda etmek için camiye gidecek olan Müslümanlar güncel cuma namazı saatlerini araştırıyor. 14 Ocak il il Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayınlanıyor. Bilindiği gibi Cuma namazı saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Ocak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saatleri!

13.01.2022 - 23:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 14 Ocak Cuma gününde Cuma namazı kılacak olan Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini araştırıyor. İslam dünyasında Cuma günleri kardeşliği ve iyiliği öne çıkarmak, ibadet etmek ve günahlara tövbe etmek için büyük anlam taşıyor. Mübarek Cuma gününde cuma namazı için camiye gidecek olan Müslümanlar 14 Ocak namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı saatleri 

  • 14 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da Cuma namazı saat 13:18'de kılınacak.

    İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    13 Ocak 2022 Perşembe 06:50 08:21 13:18 15:43 18:04 19:30
    14 Ocak 2022 Cuma 06:50 08:20 13:18 15:44 18:06 19:30
    15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50 08:20 13:18 15:45 18:07 19:31
    16 Ocak 2022 Pazar 06:50 08:20 13:19 15:46 18:08 19:32
    17 Ocak 2022 Pazartesi 06:49 08:19 13:19 15:47 18:09 19:33
    18 Ocak 2022 Salı 06:49 08:19 13:19 15:48 18:10 19:34
    19 Ocak 2022 Çarşamba 06:49 08:18 13:20 15:49 18:11 19:35

  • 14 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da Cuma namazı saat 13:02'de kılınacak.

    Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    13 Ocak 2022 Perşembe 06:33 08:02 13:02 15:30 17:52 19:15
    14 Ocak 2022 Cuma 06:33 08:02 13:02 15:31 17:53 19:16
    15 Ocak 2022 Cumartesi 06:33 08:02 13:03 15:32 17:54 19:17
    16 Ocak 2022 Pazar 06:33 08:01 13:03 15:33 17:55 19:18
    17 Ocak 2022 Pazartesi 06:33 08:01 13:04 15:34 17:56 19:19
    18 Ocak 2022 Salı 06:32 08:00 13:04 15:35 17:57 19:20
    19 Ocak 2022 Çarşamba 06:32 08:00 13:04 15:36 17:59 19:21

  • 14 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de Cuma namazı saat 13:25'te kılınacak.

    İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    13 Ocak 2022 Perşembe 06:54 08:21 13:25 15:57 18:19 19:40
    14 Ocak 2022 Cuma 06:54 08:21 13:25 15:58 18:20 19:41
    15 Ocak 2022 Cumartesi 06:54 08:20 13:26 15:59 18:21 19:42
    16 Ocak 2022 Pazar 06:54 08:20 13:26 16:00 18:22 19:43
    17 Ocak 2022 Pazartesi 06:54 08:20 13:26 16:01 18:23 19:44
    18 Ocak 2022 Salı 06:53 08:19 13:27 16:02 18:24 19:45
    19 Ocak 2022 Çarşamba 06:53 08:19 13:27 16:03 18:25 19:46

  • 14 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da Cuma namazı saat 13:18'de kılınacak.

    Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    13 Ocak 2022 Perşembe 06:49 08:18 13:17 15:45 18:06 19:30
    14 Ocak 2022 Cuma 06:49 08:18 13:18 15:46 18:08 19:31
    15 Ocak 2022 Cumartesi 06:49 08:17 13:18 15:47 18:09 19:32
    16 Ocak 2022 Pazar 06:48 08:17 13:18 15:48 18:10 19:33
    17 Ocak 2022 Pazartesi 06:48 08:17 13:19 15:49 18:11 19:34
    18 Ocak 2022 Salı 06:48 08:16 13:19 15:50 18:12 19:35
    19 Ocak 2022 Çarşamba 06:47 08:16 13:19 15:51 18:13 19:36

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