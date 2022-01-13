14 Ocak Cuma gününde Cuma namazı kılacak olan Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini araştırıyor. İslam dünyasında Cuma günleri kardeşliği ve iyiliği öne çıkarmak, ibadet etmek ve günahlara tövbe etmek için büyük anlam taşıyor. Mübarek Cuma gününde cuma namazı için camiye gidecek olan Müslümanlar 14 Ocak namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı saatleri