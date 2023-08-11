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        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri! İl il namaz vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        İslam aleminin heyecanla beklediği bir cuma namazı için daha geri sayıma geçildi. Gün itibariyle binlerce inanan cuma namazı için camilerin yolunu tutacak. Konuyla ilgili olarak il il cuma namazı vakitlerini bir araya getirdik. İşte, 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 09:43
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        • 1

          Hayırlı cumalar... Bir cuma namazı için daha heyecanlı bekleyiş başladı. Yaşadıkları illerdeki cuma namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar için 11 Ağustos 2023 il il cuma namazı vaktilerini derledik. İşte, başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il namaz saatleri...

        • 2

          11 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 13.14'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          11 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 12:59'da kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          11 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 11 Ağustos Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          11 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 13:14'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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